파월 "인플레 압력 있어‥인내할 것"‥美 증시 급락(종합)

인플레 용인 인식에 국채금리 급등

증시 금 추락

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 제롬 파월 미연방 준비제도(Fed) 의장이 최근의 국채 금리 상승에 주목으며 인플레 압력이 있다고 인정했다.

파월 의장이 참을성을 강조하며 금리 인상의 가능성을 차단했지만 미 국채 금리는급등했고 뉴욕증시는 하락 반전했다. 금값이 추락하고 달러 가치가 상승하는 등 파월 의장의 발언이 시장에 파장을 불러오는 모습이다.

파월 의장은 3일(현지시간) 오후 12시 5분 월스트리트 저널 주최 '잡 서밋' 행사에서 국채 금리 상승, 인플레이션, 통화 정책 등에 관한 질문에 답했다.

파월 의장은 "인플레 압력이 있지만 일시적이다. 우리는 인내할 것"이라고 강조했다. 이 발언은 Fed가 최근의 인플레이션을 용인하려는 의도로 인식됐다.

파월 의장은 지난주 1.6%대까지 치솟았던 국채 금리에 대해서는 "주목할 만했다"라면서 "자산매입은 우리의 목표가 상당히 진전할 때까지 현 수준에서 계속될 것"이라고 강조했다.

그는 예측이 아니라 실질적 진전이 필요함을 여러 차례 강조하면서 상당한 시간이 필요하리라 전망했다. 그는 이날도 "목표 달성을 위해 모든 도구를 사용할 준비가 돼 있다"라고 말했다.

파월 의장의 발언 직후 미 10년물 국채금리는 1.48%에서 1.54%대로 수직으로 상승했다. 이와 동시에 뉴욕증시는 일제히 하락 반전했다.

오후 1시 15분 현재 다우존스30산업평균지수는 1.2% S&P500지수는 1.4%, 나스닥 지수는 2.37% 급락 중이다.

국채 금리 상승 영향으로 국제 금값은 온스당 1600달러 대로 주저앉았다. 반면 주요 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러지수는 0.6% 상승하며 91.53수준으로 올라섰다.

