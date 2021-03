윤석열 "후회 없이 일했다"…마지막 퇴근길

[아시아경제 이승진 기자] 윤석열 검찰총장이 4일 마지막 퇴근길에 올랐다.

윤 총장이 이날 오후 5시50분께 대검찰청 현관을 나서자 검찰 간부와 대검 직원들이 마지막 퇴근길을 배웅했다. 직원들은 약 1시간 전부터 대검 청사 1층 로비와 현관에 나와 윤 총장을 기다렸다.

윤 총장은 이 자리에서 "제가 이 건물에서 검찰을 지휘하고 일할 수 있도록 도와주시고 응원해준 여러분께 감사드린다"며 "임기를 마무리하지 못하고 먼저 나가게 되어 송구한 마음이지만 부득이한 선택이었다는 점을 이해해 달라"고 했다.

직원들과 악수를 나눈 윤 총장은 꽃다발을 받아 들고 대검 청사를 나섰다.

윤 총장은 27년간 검사생활을 끝낸 소회를 묻는 취재진 질문에 "부족한 점도 많았지만 많은 분들의 도움으로 후회 없이 일했다고 생각한다"고 했다.

앞서 이날 오전 여당의 중대범죄수사청(중수청) 설치 추진에 강하게 반발해 온 윤 총장의 사퇴설이 보도됐다. 윤 총장은 오전 반차를 낸 이후 오후 2시 대검 청사로 출근했다.

출근길에서 윤 총장은 "오늘 총장을 사직하려고 한다"고 운을 뗀 윤 총장은 기자들 앞에서 약 1분간 미리 준비한 퇴임사를 전했다.

문재인 대통령은 이날 윤 총장의 사의 표명 약 1시간 만에 사의를 수용했다. 윤 총장은 사표 수리 절차가 마무리될 때까지 휴가를 낼 것으로 알려졌다. 이에 따라 대검은 5일부터 조남관 차장검사의 '총장 직무대행' 체제로 전환한다.

