원희룡 "윤 총장 사퇴는 文 책임…정권 연장 함께 막자"

[아시아경제 금보령 기자] 원희룡 제주도지사가 윤석열 검찰총장의 사퇴는 문재인 정권의 책임이라고 주장했다. 윤 총장을 향해서는 이번 정권 연장을 막는 데 함께하자는 의사를 전했다.

원 도지사는 4일 페이스북을 통해 "윤 총장이 직을 사퇴했다"며 "안타깝고 불행한 일"이라고 밝혔다.

윤 총장은 앞서 이날 오후 2시 자진 사퇴 의사를 표명했다. 여당이 중대범죄수사청을 신설해 검찰의 수사권을 완전히 박탈하려 하는 이른바 '검수완박'에 맞선 것이다.

원 도지사는 "이 사태를 초래한 근본 책임은 문재인 대통령에게 있다"며 "살아 있는 권력도 수사하라며 임명해 놓고 그 말의 메아리가 사라지기도 전에 두드려댔다"고 설명했다.

이어 원 도지사는 "조국 사태는 예고편이었다. 추미애 전 법무부 장관과 박범계·신현수 수석 파동도 자기 사람들의 범죄를 검찰로부터 지켜주려는 대통령의 치졸함에 그 뿌리를 두고 있다"며 "급기야 중수청을 설치하여 검찰을 무력화하고 대한민국을 패거리의 무법천지로 만들려는 것을 방치하며 사실상 용인하고 있다"고 비판했다.

원 도지사는 또 "윤 총장의 사퇴는 헌법가치를 지키기 위한 것이다. 그래서 그의 사퇴는 끝이 아니라 새로운 출발이어야 한다"며 "이 무법 정권의 연장을 막는 데 함께하기를 기대한다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr