한화그룹, 2020 해피선샤인 캠페인 완료

[아시아경제 황윤주 기자] 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 29,700 전일대비 450 등락률 -1.49% 거래량 60,538 전일가 30,150 2021.03.04 09:23 장중(20분지연) 관련기사 한화도 3월 주주총회서 여성 사외이사 선임(주)한화, 작년 영업익 1조5820억원…전년比 41%↑한화, 지난해 영업이익 1조5820억…전년대비 41%↑ close 그룹이 전국의 사회복지시설을 대상으로 태양광 발전설비를 무료 지원하는 친환경 사회공헌 활동인 '2020 해피선샤인(Happy Sunshine) 캠페인' 활동을 완료했다.

김승연 회장은 올해 신년사에서 "몸도 마음도 지칠 수 밖에 없는 시기이지만 '함께'의 마음으로 서로를 격려하면서 이 순간을 극복해 나가자. 비대면 시대에도 ‘함께 멀리’로 대표되는 소통과 배려의 가치는 더욱 소중히 지켜가야 한다"며 어려운 때일수록 사회와 함께 하는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천의 중요성을 강조한 바 있다.

코로나19로 모두가 힘든 상황 속에서도 기업의 사회적 책임경영(ESG)을 적극 실천하고자 지난해 10월 12일부터 보름간 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 29,700 전일대비 450 등락률 -1.49% 거래량 60,538 전일가 30,150 2021.03.04 09:23 장중(20분지연) 관련기사 한화도 3월 주주총회서 여성 사외이사 선임(주)한화, 작년 영업익 1조5820억원…전년比 41%↑한화, 지난해 영업이익 1조5820억…전년대비 41%↑ close 그룹 홈페이지를 통해 지원대상을 모집했으며, 서류심사와 현장실사 등을 통해 사회복지시설 29곳을 최종 선정했다.

최종 선정된 사회복지시설을 대상으로 12월부터 시작해 지난달 말까지 29곳에 총 173kW 용량의 태양광 발전설비 설치를 완료했다. 이는 일반 주택 57가구가 사용할 수 있는 전기용량에 해당된다.

이렇게 설치된 태양광 발전설비는 복지시설의 관리 운영비 절감 효과는 물론, 여름 및 겨울철 냉·난방 어려움 해소에 기여할 것으로 기대된다.

태양광 발전설비 설치 외에도 29곳의 사회복지시설 중 아동청소년시설 6곳, 130여명을 대상으로 친환경 에너지에 대한 인식제고를 위한 친환경 에너지 교육도 진행했다.

지난 2011년부터 시작된 해피선샤인 캠페인은 사회복지시설 등에 태양광 발전설비를 무상으로 설치, 기증하는 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 29,700 전일대비 450 등락률 -1.49% 거래량 60,538 전일가 30,150 2021.03.04 09:23 장중(20분지연) 관련기사 한화도 3월 주주총회서 여성 사외이사 선임(주)한화, 작년 영업익 1조5820억원…전년比 41%↑한화, 지난해 영업이익 1조5820억…전년대비 41%↑ close 그룹의 대표 친환경 사회공헌 프로그램이다.

한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 29,700 전일대비 450 등락률 -1.49% 거래량 60,538 전일가 30,150 2021.03.04 09:23 장중(20분지연) 관련기사 한화도 3월 주주총회서 여성 사외이사 선임(주)한화, 작년 영업익 1조5820억원…전년比 41%↑한화, 지난해 영업이익 1조5820억…전년대비 41%↑ close 큐셀이 직접 참여해 태양광 제품을 공급·설치하며, 태양광 발전설비에 대한 안전점검을 포함한 유지보수, 발전량 모니터링 활동 등 사후관리도 지원한다.

올해로 10년째 꾸준히 이어져오고 있으며, 지난 10년간 전국 320개 사회복지시설에 2,187kW 규모의 태양광 발전설비를 무료로 설치했다. 이는 720여 가구가 사용 할 수 있는 전기 용량에 해당되며, 507t의 이산화탄소 배출량 감소효과와 20년산 소나무 약 91만여 그루의 식수효과와 맞먹는다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr