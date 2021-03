조선대 대학원생, 대한금속재료학회 장학생 선정

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교는 대학원 첨단소재공학과 석사과정에 재학 중인 김용우 대학원생이 최근 2021년도 1학기 대한금속재료학회 비철금속분과 장학생으로 선정됐다고 3일 밝혔다.

김용우 학생은 비철금속 분야에서 탁월한 학업 성취도 및 연구결과를 보여 향후 우수 젊은 연구자로서 잠재력을 인정받았다.

그는 앞서 지난 2월에도 ‘2021년도 한국자원리싸이클링학회장상'을 수상한 바 있다.

또 국내 대학 자원리싸이클링 관련 학과에 재학하면서 자원처리 및 재활용 분야에 관심을 가지고 다각적인 연구를 수행해 국내 과학기술 발전과 관련 분야의 연구 및 기술발전에 기여한 점을 인정받았다.

김용우 학생은 “장학생으로 선정이 된 만큼 높은 학업 성취도를 보여주기 위해서 더욱 노력하겠다”고 소감을 전했다.

김선중 지도교수는 “김용우 학생은 유가 금속 회수를 위한 고온 공정 개발에 큰 역할을 해줄 젊은 연구자로서 기대한다”라고 말했다.

