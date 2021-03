한국인이 가장 많이 결제한 서비스는 '네이버'…2조8056억원

[아시아경제 부애리 기자] 한국인이 가장 많이 결제한 서비스는 네이버라는 조사 결과가 나왔다.

앱·리테일 분석 서비스 와이즈앱은 지난 1월 기준 모든 연령대를 합쳐 한국인이 가장 많은 금액을 결제한 온라인 서비스가 네이버라고 3일 밝혔다.

네이버의 추정 결제액은 2조8056억원이었다. 이어 쿠팡(2조4072억원), 이베이코리아(1조6106억원), 배달의민족(1조4776억원), 11번가(1조288억원), SSG.COM(4596억원), 티몬(4242억원)순으로 조사됐다.

다만 세대별로 많이 결제한 온라인 서비스는 차이를 보였다.

20대는 네이버, 배달의민족, 쿠팡, 이베이코리아, 11번가, 구글, 티몬 순이었다.

30대는 네이버, 쿠팡, 배달의민족, 이베이코리아, 11번가, 티몬, SSG.COM 순이었다.

40대는 네이버, 쿠팡, 이베이코리아, 배달의민족, 11번가, SSG.COM, GS홈쇼핑 순이었다.

50대 이상은 쿠팡, 네이버, 이베이코리아, 11번가, GS홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, CJ ENM 순이었다.

해당 조사는 와이즈앱이 만 20세 이상 한국인의 신용카드, 체크카드, 계좌이체, 휴대폰 소액결제로 온라인으로 주요 사업을 영위하는 서비스에서 결제한 금액을 기준으로 산출한 결과다.

네이버는 스마트스토어, 웹툰, 음악, 네이버페이로 결제한 금액의 합이다. 쿠팡은 쿠팡과 쿠팡이츠에서 결제한 금액의 합, 이베이코리아는 지마켓, 옥션, 지구에서 결제한 금액의 합산으로 조사됐다. 카카오는 송금과 결제의 구분이 어려워 제외됐다.

