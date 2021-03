GS건설, '자이안 비' 서비스 확대…"세차부터 청소까지"

[아시아경제 김혜민 기자] GS건설은 '자이안 비(XIAN vie)'가 제공하는 서비스를 세차·청소 등으로 확대한다고 2일 밝혔다.

이를 위해 GS건설은 국내 대표 라이프스타일 서비스 업체 8곳과 동시에 협약을 맺었다. GS칼텍스와 차량정비 서비스업체인 GS엠비즈, 금영엔터테인먼트, 자란다, 도그메이트, 와요, 청소연구소, 미소, 세차왕 등 업계에서 1위를 다투는 기업들이다.

'자이안 비'는 GS건설의 자이 아파트 커뮤니티 통합 서비스 브랜드다. 지난해 11월 런칭해 CGV, 아워홈, 째깍악어, 클래스101등의 서비스를 아파트 입주민에게 제공해왔다. 확대된 서비스는 '자이 통합앱'을 통해 이용할 수 있다.

GS건설 관계자는 "자이안 비는 공간의 개념을 넘어 라이프스타일 혁신을 선도할 생활문화 통합 서비스 브랜드로 성장해나갈 것"이라며 "향후 아파트 라이프 스타일의 새로운 기준이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

