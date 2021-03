3월 전국 3만8000가구 일반분양…서울은 겨우 96가구

전년 동기 대비 대폭 증가

코로나19로 인한 기저효과와 HUG 고분양가 심사 기준 개정 영향

[아시아경제 임온유 기자] 3월 전국에서 3만8000여 가구가 일반분양에 돌입한다. 단 서울에서 분양되는 단지는 단 한 곳뿐이다.

2일 직방에 따르면 이달 전국 51개 단지 총 5만576가구 중 3만8534가구가 일반분양하는 것으로 집계됐다. 전년 동기 대비 총가구수는 3만8469가구(318% 증가), 일반분양은 2만9288가구(317%)가 더 공급될 전망이다.

직방 관계자는 "2월 분양 예정 물량 중 다수가 3월로 연기된 데다 지난해 코로나19 영향으로 분양물량이 급감한 기저효과로 전년 대비 분양 물량이 크게 뛰었다"고 설명했다.

실제로 지난 1월에 조사한 2월 분양예정단지는 41개 단지, 총 3만9943가구, 일반분양 3만2824가구였는데 분양이 이루어진 단지는 18개 단지, 총 1만1881가구(공급실적률 30%), 일반분양 1만775가구(공급실적률 33%)에 불과했다.

직방은 저조한 공급실적률을 두고 주택도시보증공사(HUG)의 고분양가 심사제도 개정 영향으로 풀이했다. HUG는 고분양가 심사 시 주변 시세의 일정 비율(85~90%)을 상한으로 고려하여 분양가 등락에 따른 리스크 관리 기준을 마련한다는 방침이다. 직방 관계자는 "개선을 통해 결국 분양가가 인상되는 효과가 나타나기 때문에 개정안이 2월 22일 시행되는 것도 분양일정 조정에 영향을 미친 것으로 판단된다"고 설명했다.

이달 전국에서 공급하는 5만576가구 중 2만899가구가 수도권에서 분양 준비 중이다. 경기도가 1만7477가구로 가장 많은 공급이 계획돼 있다. 지방에서는 2만9677가구의 분양이 계획돼 있으며, 경상남도가 8288가구로 가장 많은 공급이 이루어질 전망이다.

서울에서는 1개 단지 96가구만이 분양을 준비하고 있다. 함영진 직방 빅데이터랩장은 "서울시장 보궐선거를 앞두고 있어 재개발, 재건축 환경 변화에 대한 정책 불확실성이 반영되며 정비사업장들은 선거 이전 분양보다는 분양일정에 여유를 가지고 시기를 조정하고 있다"고 설명했다.

◈ 서울 강서구 방화동 힐스테이트신방화역

현대건설이 시공하는 ‘힐스테이트신방화역’은 서울시 강서구 방화동 247-194 일대에 위치하며, 총 96가구가 전부 일반분양된다.

◈ 경기 수원시 장안구 정자동 북수원자이렉스비아

수원시 장안구 일대 111-1구역(정자지구)을 재개발하는 ‘북수원자이렉스비아’는 GS건설이 시공한다. 총 2607가구 중 1598가구가 일반분양된다.

◈ 경기 용인시 처인구 김량장동 용인드마크데시앙

용인8구역 일대를 재개발하는 ‘용인드마크데시앙’은 태영건설이 시공한다. 경기도 용인시 처인구 김량장동 309-1 일대에 위치하며, 총 1308가구 중 1069가구가 일반분양된다.

◈ 인천 미추홀구 학익동 시티오씨엘3단지

HDC현대산업개발이 시공하는 ‘시티오씨엘3단지’는 인천시 미추홀구 학익동 587-9 일대에 위치한다. 총 977가구가 전부 일반분양된다.

◈ 대구 달성군 화원읍 화원동화아이위시

동화건설이 시행, 시공하는 ‘화원동화아이위시’은 대구시 달성군 화원읍 명곡리 230-8 일대에 위치하는 최고 41층 주상복합아파트다. 총 568가구 전부 일반분양된다.

◈ 경남 거제시 상동동 더샵거제디클리브

포스코건설이 시공하는 ‘더샵거제디클리브’는 경상남도 거제시 상동동 765 일대에 위치한다. 총 1288가구가 전부 일반분양된다.

◈ 부산 동래구 온천동 래미안포레스티지

온천4구역 일대를 재개발하는 ‘래미안포레스티지’는 삼성물산이 시공한다. 부산시 동래구 온천동 100-13 및 금정구 장전동 511-2 일대에 위치하며, 총 4043가구 중 2331가구가 일반분양된다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr