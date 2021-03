G9, '방탈출 게임 시즌2' 프로모션 진행

[아시아경제 임춘한 기자] G9는 3월 한달간 ‘방탈출게임 시즌2’를 진행한다고 2일 밝혔다. 해당 이벤트는 해외여행이 어려워지고, 집콕이 일상이 된 고객들을 위해 마련한 비대면 방탈출게임 형태로, 추리를 통해 미션을 해결하는 동시에 숨겨진 해외직구 경품도 찾을 수 있다.

이번 시즌2의 테마는 ‘지구여행자-밀리어네어X의 방’으로, 밀리어네어X에게 초대받아 그가 주는 미션인 황금 열쇠 3개를 찾아오는 스토리다. G9 인스타그램 메인 계정을 팔로우 한 뒤 화면에 띄워진 이미지들을 클릭해 게임을 풀 수 있는 힌트를 획득하고, 정답을 유추해 최종 3개의 황금열쇠를 찾는 미션이다. 배우 오정세씨는 게임 중간중간 조력자 역할로 출연할 예정이다.

최종 황금열쇠 3개를 모두 획득해 방탈출에 성공하면 추첨을 통해 ‘애플워치 SE(3명)’, ‘닌테도 스위치(3명)’, ‘스타벅스 기프티콘(300명)’ 등 풍성한 경품을 제공한다. 게임 속에 나왔던 상품을 100원에 선보이는 경품 이벤트도 진행한다. 상품은 ‘아이폰12(1명)’, ‘샤넬 No.5 오드퍼퓸(3명)’, ‘나우푸드 실리마린 밀크씨슬(10명)’ 등이다.

G9 관계자는 “고객에게 신선한 재미와 쇼핑의 즐거움을 제공하기 위해 지난해 선보인 방탈출 시즌1 행사가 큰 호응을 얻어 이번에 시즌2를 진행하게 됐다”며 “이번에 스토리와 혜택을 더욱 강화한 만큼 높은 참여도가 예상되며, G9만의 특별한 해외직구 혜택도 알릴 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

