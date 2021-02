2월 서울 아파트 거래량 -75%…집값 안정 신호 vs 일시적 소강

1월 5689건→2월 1463건

2·4대책 이후 한풀 꺾인 매수심리…대출금리 인상도 요인

다만 전세난 여전, 단기공급 부족해 봄철 상황 바뀔 수 있어

[아시아경제 임온유 기자] 2월 서울 아파트 거래량이 1월 대비 급감한 것으로 나타났다. 정부가 '공급 쇼크'로 자평한 2·4 대책이 발표된 데 이어 대출 금리까지 상승하면서 수요자의 관망세가 짙어진 것으로 보인다. 단 단기 공급·전세물량이 여전히 부족한 만큼 봄 이사철에 상황이 반전될 수 있다는 지적도 나온다.

1일 서울 부동산 정보광장에 따르면 이날 기준 2월 서울 아파트 매매 거래량은 1463건으로 집계됐다. 전월(5689건) 대비 74% 이상 감소한 수치다. 지난해 같은 기간(8301건)에 비해서는 82% 이상 줄었다. 단독·다가구(260건)나 다세대·연립(2236건)의 거래량 역시 전월 대비 절반 이하로 급감했다.

주택 매매거래는 계약 후 30일 이내 신고해야 하기 때문에 2월 통계는 3월 말에 확정된다. 하지만 지금까지의 추세를 볼 때 거래량이 크게 늘어나지는 않을 것으로 보인다.

서울 주택 매매 거래량 감소는 매수 수요 감소 영향이 큰 것으로 풀이된다. 한국부동산원에 따르면 매매수급동향지수는 지난달 8일 111.9에서 지난달 22일 109.8로 2주 연속 떨어졌다. 17주 연속 이어지던 상승세가 한풀 꺾인 것이다. 물론 지수가 여전히 매수자가 매도자보다 많다는 뜻의 100 이상이지만 상승세가 주춤해졌다고 해석할 수 있다.

집값 상승 폭도 소폭이지만 줄어들고 있다. 2·4 대책 발표 직전이던 지난달 1일 기준 서울 아파트값 주간 상승률은 0.1%였지만 지난달 22일에는 0.08%를 기록했다.

이를 두고 정부는 '2·4 대책의 효과'로 해석하고 있다. 변창흠 국토교통부 장관은 지난달 26일 열린 정책 간담회에서 “아직 대책의 효과를 평가하기에는 이른 감이 있지만 여러 지표에서 그간 과열 양상을 보였던 매수세가 전반적으로 관망세로 전환되고 있다”고 말했다.

이와 함께 신용대출 및 주택담보대출 금리가 2월 들어 오름세로 돌아선 것도 영향을 미쳤다는 의견이 있다.

다만 과거에도 정부 대책 이후 집값 상승세가 일시적으로 주춤했다 다시 복원되는 일이 반복된 만큼 속단하기는 이르다는 지적이 나온다. 특히나 봄 이사철에는 주택 수요가 증가할 수 있다. 전세 물량이 적고 전셋값이 비싼 전세난이 여전한 만큼 전세 수요가 매매 수요로 돌아서 집값을 자극할 수 있다는 우려도 나온다.

