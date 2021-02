한화도 3월 주주총회서 여성 사외이사 선임

[아시아경제 황윤주 기자] 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 29,350 전일대비 1,200 등락률 -3.93% 거래량 643,733 전일가 30,550 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 (주)한화, 작년 영업익 1조5820억원…전년比 41%↑한화, 지난해 영업이익 1조5820억…전년대비 41%↑7년만에 복귀하는 김승연 회장, ㈜한화·솔루션·건설 이끈다 close 그룹의 모회사인 ㈜ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 29,350 전일대비 1,200 등락률 -3.93% 거래량 643,733 전일가 30,550 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 (주)한화, 작년 영업익 1조5820억원…전년比 41%↑한화, 지난해 영업이익 1조5820억…전년대비 41%↑7년만에 복귀하는 김승연 회장, ㈜한화·솔루션·건설 이끈다 close 도 3월 주주총회에서 여성 사외이사를 선임한다.

㈜ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 29,350 전일대비 1,200 등락률 -3.93% 거래량 643,733 전일가 30,550 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 (주)한화, 작년 영업익 1조5820억원…전년比 41%↑한화, 지난해 영업이익 1조5820억…전년대비 41%↑7년만에 복귀하는 김승연 회장, ㈜한화·솔루션·건설 이끈다 close 는 박상미 한국외국어대학교 국제학부 교수를 사외이사로 신규 선임한다고 26일 공시했다. 박 교수는 한국외대 국제지역대학원장, 유네스코 인류무형문화유산 심사기구의장 등을 역임했다.

지난해 9월 인사에서 승진했던 김승모 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 29,350 전일대비 1,200 등락률 -3.93% 거래량 643,733 전일가 30,550 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 (주)한화, 작년 영업익 1조5820억원…전년比 41%↑한화, 지난해 영업이익 1조5820억…전년대비 41%↑7년만에 복귀하는 김승연 회장, ㈜한화·솔루션·건설 이끈다 close 방산부문 대표, 김맹윤 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 29,350 전일대비 1,200 등락률 -3.93% 거래량 643,733 전일가 30,550 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 (주)한화, 작년 영업익 1조5820억원…전년比 41%↑한화, 지난해 영업이익 1조5820억…전년대비 41%↑7년만에 복귀하는 김승연 회장, ㈜한화·솔루션·건설 이끈다 close 글로벌부문 대표가 이번 주총에서 사내이사로 신규 선임된다. 금춘수 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 29,350 전일대비 1,200 등락률 -3.93% 거래량 643,733 전일가 30,550 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 (주)한화, 작년 영업익 1조5820억원…전년比 41%↑한화, 지난해 영업이익 1조5820억…전년대비 41%↑7년만에 복귀하는 김승연 회장, ㈜한화·솔루션·건설 이끈다 close 대표이사 부회장은 재선임된다. 이외에 남일호 사외이사, 박준선 사외이사도 재선임된다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr