월트디즈니, 디즈니 코리아 신임 대표에 오상호 전무 임명

[아시아경제 차민영 기자] 한국 시장 진출을 본격화한 월트디즈니 컴퍼니가 디즈니가 한국지사 대표로 오상호 전 디즈니 스튜디오 사업부 전무를 발탁했다.

월트디즈니 컴퍼니 아시아 태평양 지역(APAC)은 26일 월트디즈니 컴퍼니 코리아 새 대표에 오상호 전 디즈니 스튜디오 사업부 전무를 임명하고, DTC(Direct-to-Consumer) 사업부 총괄로 김소연 전 소비재 사업부 상무를 선임했다고 26일 밝혔다.

이는 아태지역의 새로운 리더십 구조 발표 내용으로, 한국 내 영향력을 확장하고 미디어·엔터테인먼트·라이프스타일 브랜드로의 성장을 이어가기 위한 노력 일환이다.

오상호 디즈니 코리아 신임 대표는 한국 내 디즈니 전략 수립 및 한국 비즈니스 전반을 총괄하며 회사의 지속적인 성장을 이끌 예정이다. 김소연 DTC 사업부 신임 총괄은 온라인동영상서비스(OTT)인 디즈니+를 포함한 국내 DTC비즈니스의 운영을 최적화하고 소비자 접점 확대를 통한 전략과 성장을 주도할 예정이다.

루크 강 월트디즈니 컴퍼니 아시아 태평양 지역 총괄 사장은 "디즈니 코리아의 새 리더로 선임된 오상호 대표와 김소연 DTC 사업부 총괄은 미디어 및 엔터테인먼트 업계에서 중추적 역할을 수행하며 다양한 비즈니스 조직을 성공적으로 운영해 온 전문가"라며 "급변하는 미디어 환경 속에서 디즈니+를 포함한 사업 운영을 최적화하고, 비즈니스 혁신을 이끌며 디즈니 코리아의 지속적인 발전과 성장에 기여할 것으로 확신한다"고 말했다.

오상호 신임 대표는 최근까지 월트디즈니 스튜디오 사업부 전무로 재직하며 국내 영화 세일즈, 배급 및 마케팅 업무를 비롯, 각종 영화 관련 업무를 총괄해왔다. 30년간 디즈니를 비롯한 글로벌 메이저 스튜디오에서 뛰어난 역량을 발휘해 온 미디어 및 콘텐츠 전문가다. 월트디즈니 합류 전에는 20세기 스튜디오 대표를 역임했으며, CJ엔터테인먼트, 워너브라더스, 삼성영상사업단 등에서 경력을 쌓았다. 미국 미시간 대학교에서 경제학과 일본어 전공, 선더버드 스쿨 오브 글로벌 매니지먼트에서 MBA 학위를 취득했다.

김소연 DTC 신임 총괄은 2007년 디즈니 채널 사업부에 합류한 이래 14년간 디즈니에 몸 담으며 미디어 사업부 및 채널 사업부 총괄과 소비재 사업부 총괄을 거쳤다. 김소연 DTC 총괄은 이화여자대학교 신문방송학과 졸업 후 연세대 경영전문대학원에서 MBA 학위를 취득했다.

한편, 앞으로 오상호 디즈니 코리아 신임 대표는 루크 강 월트디즈니 컴퍼니 아시아 태평양 지역 총괄 사장에게 직접 보고하게 되며, 김소연 DTC 신임 총괄은 오상호 디즈니 코리아 신임 대표에게 보고한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr