반도체 가격 '쑥'…"2분기 서버용 D램 가격 10~15% 오를 것"

[아시아경제 정현진 기자] 반도체 가격 상승세가 심상찮은 가운데 올해 2분기 들어 서버용 D램 가격이 10~15% 오를 것이라는 전망이 나왔다.

26일 대만의 반도체 시장조사업체 트렌드포스는 보고서를 통해 서버용 D램 가격의 2분기 상승폭을 당초 예상했던 8~13%에서 10~15%로 상향 조정했다. 트렌드포스는 "통상 2분기에는 서버 출하량이 증가세를 보이면서 수요가 급증한다"면서 "일부 거래는 최대 20%의 가격 인상이 있을 수 있다"고 전망했다.

트렌드포스 조사 결과 지난해 3분기 이후 D램 공급업체들의 서버 D램 생산 능력이 전체 생산능력의 약 30%로 떨어졌다. 지난해 하반기에 서버 D램의 재고가 늘어난 반면 스마트폰, PC, 게임 콘솔용 D램 수요는 증가하면서 D램 공급사들이 이들 제품의 생산을 늘렸기 때문이다.

트렌드포스는 "지난해 말 D램 가격이 바닥을 찍은 뒤 서버업체들이 재고도 안정세를 보이고 있다"면서 "올해 D램 공급사들이 생산량 증대에 보수적인 가운데 서버 D램 출하량은 3분기까지 높은 수요를 유지할 것이다. 올 한해 서버 D램 가격이 40% 이상 오를 것"이라고 내다봤다.

