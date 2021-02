[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 26일 전국적으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 접종이 시작된 가운데 전남 목포에서도 첫 백신 접종이 이뤄졌다.

목포시는 이날 오전 참사랑요양병원과 목포보건소를 시작으로 아스트라제네카(AZ) 백신 접종을 시작했다.

목포지역 첫 접종자는 참사랑요양병원 내과 원장 장영주 씨(여·40)다.

목포시 보건소는 이날 요양병원 종사자와 입소자 등을 중심으로 접종을 할 계획이다.

지난 25일 백신을 배송받은 292개 요양병원도 자체 접종계획에 따라 5일 내로 백신 투여를 진행하게 된다. 모두 3월 중 1차 접종을 완료하고 2차 접종은 8∼12주 간격을 두고 진행한다.

