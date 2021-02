박준희 관악구청장, 해빙기 대비 안전취약시설물 안전점검

급경사지, 노후시설물, 도로 및 건설공사장 등 해빙기 안전취약시설 204개소 점검... 건설현장 해빙기 특별안전교육 실시 및 자율방재단 등 구민들의 유·무선 예찰 활동 독려

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 지반약화 등으로 사고 위험이 높아지는 해빙기를 대비해 지난 15일부터 3월 15일까지 1개월간 지역 내 안전취약시설물에 대한 안전점검을 실시한다.

해빙기 붕괴·낙석으로 인한 안전사고가 우려되는 재난취약지역 및 시설에 대한 사전 점검으로 구민의 생명을 보호하고 재산 피해를 예방하기 위함이다.

구는 D·E급 5개소, 급경사지 103개소, 도로시설물 27개소, 건설현장 41개소 등 총 204개소를 점검대상으로 선정해 시설물 관리부서 자체점검 및 외부전문가와의 합동점검을 실시한다.

특히, 올해 안전점검은 박준희 구청장이 참여해 21개 전동의 위험시설 41개소와 각 동별 주민건의사항 처리현장 21개소를 방문, 직접 순찰·점검할 예정으로 해빙기 안전 취약시설물에 대한 경각심 고취 및 안전에 대한 구민 신뢰 제고가 기대된다.

한편, 구는 건설현장 해빙기 특별 안전교육을 통해 해빙기 주요 재해사례 및 취약공종 안전관리 대책을 전파해 안전사고에 대한 선제적 대응을 펼치고 있다.

또 자율방재단, 안전보안관 및 구민들의 유·무선(안전신문고, 120다산콜센터 등) 예찰 활동을 독려해 일상 속 함께하는 안전문화 정착에 힘쓰고 있다.

박준희 구청장은 “해빙기 중 안전사고 우려가 높은 취약시설물을 대상으로 보다 면밀한 점검을 통해 위험요인을 사전에 차단, 안전사고 발생 예방에 만전을 기하겠다”며 “앞으로도 해빙기 뿐 아니라 우기, 태풍, 동절기 등 재난 취약시기별로 철저한 시설물 점검을 통해 구민의 생명과 안전을 지키는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

