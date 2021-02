[아시아경제 박종일 기자] 코로나19 백신 접종을 하루 앞둔 25일 오전 서울 강서구(구청장 노현송)에 아스트라제네카 백신이 도착했다.

이날 강서구보건소에 도착한 백신은 600명에게 접종할 수 있는 분량이다.

구는 26일 방화동 소재 요양시설을 시작으로 코로나19 백신 접종을 시작한다. 대상자는 지역 내 요양시설 22개소의 65세 미만 종사자와 입소자다.

