현대차, 2021 포터Ⅱ출시…"안전·편의 사양 강화"

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차가 25일 안전과 편의성을 강화한 소형 트럭 '2021 포터Ⅱ'를 출시했다.

또한 기존 상위 트림에만 기본 적용되던 안전·편의사양을 하위 트림까지 확대 적용해 안전성과 편의성을 크게 강화했다.

프리미엄과 모던트림에만 적용되던 차동기어 잠금장치를 스마트 트림에 적용했고, 최상위 프리미엄 트림에만 적용되던 운전석 통풍시트를 주력 트림인 모던 트림에 기본 탑재됐다.

더블캡(운전석·조수석 이외에 승차정원 공간을 늘린 형태) 모델에서는 프리미엄과 모델 트림에만 적용됐던 2열 파워 윈도우가 스마트 스트림까지 확대됐다.

가격은 2륜구동 초장축 슈퍼캡·6단 수동변속기 기준 ▲스타일 1705만원 ▲스마트 1775만원 ▲모던 1877만원 ▲프리미엄 1990만원이다.

현대차 관계자는 "2021 포터II는 고객의 니즈를 적극 반영해 상품 경쟁력을 향상시켰다"며 "기존 고객들의 선호가 높았던 안전, 편의사양이 대폭 늘어난 만큼 고객 만족도가 더욱 높아질 것으로 기대된다"고 말했다.

