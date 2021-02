유영민 "文대통령 속도조절 워딩 없었지만 그런 의미 표현" (상보)

文대통령, 여당에 검찰개혁 속도조절 메시지 전달…김태년 원내대표 "속도조절 워딩 쓴 것 아니지 않느냐" 반문

[아시아경제 류정민 기자] 유영민 청와대 비서실장은 24일 오후 국회 운영위원회에 출석해 문재인 대통령이 박범계 법무부 장관에게 검찰개혁과 관련한 속도조절을 당부했다고 밝혔다. 다만 유 실장은 문 대통령이 속도조절이라는 워딩을 사용한 것은 아니고 그런 의미의 표현이라고 부연 설명했다.

유 실장은 "속도조절 이야기는 임명장을 받으러 청와대에 온 날 속도조절을 당부했다. 민주당이 속도조절을 잘 하고 있다고 본다"고 말했다. 유 실장은 "팩트는 박범계 장관에게 임명장을 주는 날 문 대통령과 차 한잔을 하며 당부할 때 이야기했다"고 덧붙였다.

유 실장이 이렇게 말하자 국회 운영위원장인 김태년 더불어민주당 원내대표는 "대통령께서 속도조절하라고 말씀한 것은 아니잖아요. (유 실장 발언은) 오해가 있다"고 지적했고 유 실장은 "제가 정확한 워딩을 기억하지 못하지만 그런 뜻이었다"고 말했다.

김 원내대표는 "대통령이 워딩 그렇게 쓰신 것으로 오해할 수 있다"고 재차 질의하자 "정확한 워딩은 그런 것은 아니고 그런 의미의 표현이었다"고 해명했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr