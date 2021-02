김진욱 고위공직자범죄수사처 처장이 23일 서울 서대문구 경찰청 청사로 들어서고 있다. 김 처장은 이날 김창룡 경찰청장을 만나 사건이첩을 포함한 상호 협력방안 등을 논의할 예정이다./강진형 기자aymsdream@

