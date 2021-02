'누수·결로·층간소음' 해결한 이재명표 기본주택 나온다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명표 '경기 기본주택'의 윤곽이 나왔다.

경기도는 23일 기존 공공주택의 3대 하자라고 할 수 있는 누수, 결로, 층간소음을 막기 위해 방수, 단열재, 바닥 슬라브 완충재 보강 등을 강화한 경기도형 기본주택 설계 기준안을 마련, 23일 발표했다.

기준안에 따르면 도는 우선 기본주택 건설 시 기존 공동주택이 갖고 있는 고질적 병폐인 누수, 결로, 소음 차단을 해결하기 위해 설계부터 시공단계까지 철저히 관리ㆍ감독키로 했다.

이를 위해 기본주택은 누수에 취약한 부분을 분석해 보강·방수가 진행되고, 단열재 누락 및 결손 등으로 인한 결로 방지도 추진된다. 또 바닥 슬라브에 완충재를 30mm이상 보강하는 등 층간소음에 대한 대책을 강구하게 된다.

도는 아울러 임대주택과 분양주택의 품질 차이를 없애기 위해 세대 내 마감재 상향, 기계환기 방식 도입, 디지털 도어락, LED조명, 친환경 강마루 설치 등을 통해 분양주택 수준의 기본주택을 공급하기로 했다.

도가 검토 중인 품질 개선안은 기존의 밋밋한 공동주택의 디자인에서 탈피해 공모형 설계방식을 도입, 참신한 디자인이 반영될 수 있도록 하고 발코니 확장 평면 도입과 세대당 주차대수 1대 이상 확보 등이다.

도는 기본주택 입주민들이 안전하고 마음 편히 30년 동안 살 수 있는 공공주택을 실현하기 위해 거주 후 10년이 지나면 3년 마다 노후화 점검을 실시해 주기적으로 전면 및 부분 리모델링을 추진하고, 리모델링에 용이한 구조와 설비공법을 적극적으로 도입해 유지관리가 수월하게 이뤄질 수 있도록 할 예정이다.

또 관리비 절감을 위해 대기전력 차단 콘센트, 스마트 난방 분배시스템 등 다양한 에너지 절약 방안을 마련키로 했다.

도는 이외에도 입주자들의 안전을 위해 화재 시 대피가 쉬운 시스템을 도입하고 코로나19와 같은 감염병 확산을 방지하기 위해 스마트키를 활용한 비접촉 출입 방식을 도입키로 했다.

도는 이번 '경기도 기본주택 통합설계기준'에 대한 전문가들의 검토와 충분한 의견수렴을 거쳐 올 하반기 공식 발표한다.

손임성 도 도시정책관은 "공공임대주택은 저렴하기만 한 주거형태라는 이미지에서 벗어나 진정한 보편적 주거권을 보장함으로써 경기도 기본주택을 모든 사람들이 거주하고 싶어 하는 공공 임대주택의 표본으로 만들어 가겠다"고 강조했다.

한편, 경기도는 오는 25일 오전 10시 수원컨벤션센터에서 이재명 경기도지사와 국회의원, 도의원, 주한대사, 경기주택도시공사, 민간전문가가 함께하는 '경기도 기본주택' 컨퍼런스를 개최한다.

경기도 기본주택 정책의 비전을 논의하기 위해 마련된 이번 '기본주택 컨퍼런스'에서는 기본주택을 직접 보고 체험할 수 있는 홍보관도 문을 연다.

이재명 지사의 핵심 주거정책인 경기도 기본주택은 보편적 주거권을 보장하기 위한 새로운 공공주택으로, 30년 동안 장기 거주가 가능한 '기본주택 장기임대형'과 토지는 공공이 소유ㆍ임대하고 주택은 개인이 분양받아 소유하는 '기본주택 분양형'이 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr