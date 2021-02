[아시아경제 최대열 기자] HDC HDC 012630 | 코스피 증권정보 현재가 11,200 전일대비 50 등락률 +0.45% 거래량 239,648 전일가 11,150 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 HDC, 지난해 영업이익 5495억원…전년 대비 328.9%↑임기 제한에…올 대기업 사외이사 84명 물갈이HDC, 3분기 영업이익 1588억…전년 대비 384%↑ close 는 자회사 에이치디씨현대산업개발이 포항 아이파크 아파트 신축공사 계약을 2301억원에 수주했다고 22일 공시했다.

