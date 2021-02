경남제약, 지난해 매출 709억으로 전년比 58.3% 증가… “역대 최대”

[아시아경제 장효원 기자] 경남제약 경남제약 053950 | 코스닥 증권정보 현재가 8,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,170 2021.02.22 08:28 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일경남제약, 지난해 영업이익 21억원…흑자전환경남제약, 전환사채 파생상품 금융부채 평가손실 발생 close 은 지난해 매출 709억원, 영업이익 21억원으로 역대 최대 실적을 기록하며 성장세를 이어갔다고 22일 밝혔다.

매출은 전년 대비 58.3% 증가했으며 영업이익은 전년 대비 흑자전환 했다.

경남제약은 주요제품인 레모나와 자하생력 등의 매출 성장과 신제품 결콜라겐의 매출 증대, 매출 성장·원가 개선을 통한 매출이익 증가로 영업이익을 개선해 역대 최대 실적을 기록했다고 설명했다.

최근 결콜라겐&뮤신 제품 출시와 동물의약품, 전문의약품 등 신사업 분야에도 도전장을 내민 경남제약은 차세대 먹거리에 적극적으로 투자해 매출 증대를 이뤄내겠다는 계획이다.

회사 관계자는 "레모나와 자하생력 뿐만 아니라 최근 출시된 결콜라겐&뮤신도 좋은 반응을 보이며 매출 성장세에 기여해 역대 최대 실적을 기록했다”며 "이너뷰티시장이나 동물의약품, 전문의약품 등 신사업 분야에 적극적으로 투자하면서 성장세를 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

