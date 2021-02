[아시아경제 이민지 기자] 일동홀딩스 일동홀딩스 000230 | 코스피 증권정보 현재가 16,250 전일대비 200 등락률 -1.22% 거래량 61,177 전일가 16,450 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 AI가 선택한 상승확률이 높은 5가지 핵심종목 '백일부터 매일매일' 온 가족 장 건강 지켜요 아이디언스, 항암 신약후보물질 FDA 임상시험계획 통과 close 는 지난해 영업손실로 92억원을 기록해 전년대비 적자폭이 줄었다고 19일 공시했다. 매출액은 104% 늘어난 5965억원을 기록했고 당기순손실은 318억원을 기록했다.

회사 측은 “지난 2019년 3분기부터 자회사 일동제약의 연결대상 편입에 따른 손익 변동성이 확대됐다”고 말했다.

이날 회사는 결산배당으로 1주당 100원의 현금배당을 결정했다고 밝혔다. 배당금총액은 11억2920만원을 기록했다.

