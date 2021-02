[아시아경제 이민지 기자] 푸드나무 푸드나무 290720 | 코스닥 증권정보 현재가 25,050 전일대비 350 등락률 +1.42% 거래량 17,907 전일가 24,700 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 "푸드나무, 내년 제품공급 확대·중국 라인 가동 수혜 기대"푸드나무, 육계 테마 상승세에 4.04% ↑우리나라 헬스케어 시장이 세계적으로 유명한거 아시죠? 이번엔 중국으로! close 는 지난해 영업이익으로 66억5262만원을 기록해 전년대비 21% 성장했다고 19일 공시했다. 매출액은 80% 늘어난 1171억원을 기록했고 순이익은 54억원으로 22% 증가했다.

