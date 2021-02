동국제강 부산공장 또 사망 사고

[아시아경제 황윤주 기자] 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 8,790 전일대비 120 등락률 +1.38% 거래량 2,532,110 전일가 8,670 2021.02.17 15:30 장마감 관련기사 동국제강, 3년 만에 당기순이익 흑자전환철강업계 대미 수출 호재…관세 분쟁 3년 만에 승소임기 제한에…올 대기업 사외이사 84명 물갈이 close 부산공장에서 또 근로자 사망 사고가 발생했다.

17일 동국제강에 따르면 지난 16일 오후 5시께 부산 남구 동국제강 부산공장 원자재 제품창고에서 일하던 50대 직원 A씨가 철강 코일 사이에 끼이는 사고를 당해 병원으로 이송됐지만 치료 도중 사망했다.

사고 당시 A씨는 소형 크레인을 조종해 코일을 옮기면서 커터칼로 포장지 해체작업을 하고 있었던 것으로 알려졌다. 사고를 알리는 싸이렌이 울리자 인근에서 작업 중인 동료가 달려와 코일 사이에 끼인 A씨를 발견했다. 철강 코일의 무게는 6.3t에 달한다.

경찰은 작업 안전 수칙 준수 여부를 확인하는 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

지난달 동국제강 포항공장에서는 식자재 납품업자 B씨가 화물 승가기에 끼어 사망했다. 지난해 1월에도 동국제강 부산공장에서 유압기를 수리하던 외주업체 직원이 기계에 끼어 1명이 숨지고 1명이 크게 다쳤다.

앞서 2019년에는 인천 제강소 내 창고형 공장에서 협력업체 직원이 추락해 사망했고, 2018년 8월에도 부산공장에서 배관 파열 사고로 근로자 1명이 화상을 입는 바람에 노동청으로부터 작업 중지 명령을 받고 14일간 공장 가동이 중단됐다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr