[아시아경제 이선애 기자] 신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 031430 | 코스피 증권정보 현재가 184,500 전일대비 5,000 등락률 +2.79% 거래량 59,846 전일가 179,500 2021.02.17 15:16 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일[클릭 e종목]신세계인터내셔날, 영업이익 대폭 증가 '매수 타이밍'…목표주가 9%↑"착한성분 살리고 천연향 더하고"…고품질 화장품 MZ 공략 close 은 지난해 연결 기준 영업이익이 338억원으로 전년보다 60% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 17일 공시했다. 매출은 1조3279억원으로 전년 대비 6.8% 감소했다. 순이익은 508억원으로 31.3% 줄었다.

지난해 4분기 영업이익은 174억원으로 전년 동기보다 19.8% 줄었다. 같은 기간 매출액은 3836억원으로 3.5% 줄어든 것으로 나타났다. 당기순이익은 248억원으로 30.6% 증가했다.

