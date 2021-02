[아시아경제 이선애 기자] 사조동아원은 지난해 연결 기준 영업이익이 166억3800만원으로 전년 대비 33.6% 증가했다고 17일 공시했다. 같은 기간 매출액 및 순이익은 각각 3962억1500만원, 96억1600만원으로 매출액은 전년 대비 3.9% 감소했고, 순이익은 983.% 증가했다.

