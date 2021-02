‘운암동 한국아델리움57 에듀힐즈’ 광주 지역 올해 첫 무순위 접수 진행

광주광역시에 분양중인 “운암동 한국아델리움57 에듀힐즈“가 2020년 12월 18일 광주광역시가 조정대상지역으로 지정된 후 첫 번째 일반분양하는 아파트로 광주광역시에서는 21년 올해 처음으로 무순위 청약이 진행될 예정이다.

무순위 청약이란 청약통장이나 주택유무와 관계없이 만 19세 이상이면 누구나 신청 가능하며 당첨이 되더라도 재당첨 제한에 적용되지 않는 장점으로 전국적으로 관심도가 높은 분양제도이다. 무순위 청약은 수요자들 사이에서 일명 ‘줍줍’ 이라고 불리기도 하는데 이는 부동산 대책으로 청약관련 규제가 강화되다 보니 이로 인해 발생하는 부적격세대와 중도금조건의 강화로 현금이 부족한 많은 사람들이 어쩔 수 없이 포기한 세대를 무순위 청약을 통해 다른 사람이 가져가는 모습이 마치 떨어진 것을 주워가는 모습과 흡사하다고 하여 ‘줍줍’이라고 표현하는 것이다.

그러나 무순위 물량의 신청자격을 강화한다는 계획이 발표되면서 3월말부터는 자유로운 ‘줍줍’이 불가능해질 전망이다. 신청자격 강화내용으로는 ‘해당 주택 건설지역(시·군)의 무주택 세대 구성원인 성년자’ 로 변경 및 규제지역(투기과열지역, 조정대상지역)에 무순위 물량이 공급될 경우 일반 청약과 동일하게 재당첨 제한을 적용한다는 내용 등이다.

운암동 한국아델리움57 에듀힐즈의 무순위 청약 접수는 2월 22일(월) 진행으로 기존과 동일하게 19세 이상 성인이면 누구나 신청이 가능하며 광주광역시에서 진행하는 첫 번째 무순위 청약이자 재당첨제한 적용을 받지 않는 마지막 현장으로 전국적인 관심이 뜨거울 것으로 예상된다.

한편 운암동 한국아델리움57 에듀힐즈는 지역 내에서 선호도 높은 사립학교인 금호고, 금호중앙여고 등이 단지를 둘러싸듯 위치해 있고 단지 바로 앞 태봉초, 경신중과 전남대학교 또한 인접해있어 뛰어난 학군을 바탕으로 지역 수요자들 사이에 화제가 되고 있는 곳이다.

해당 현장은 광주 북구 운암동 일대에 위치하며 세대는 전용면적 84㎡ 와 공급이 많지 않아 지역 내에서 선호도 높은 중대형 타입인 전용면적 106㎡, 107㎡, 111㎡ 등 총 4가지 중대형 평형으로 구성되어있다.

운암동 한국아델리움57 에듀힐즈의 견본주택은 광주광역시 북구 신안동에 위치하고 있으며 자세한 문의는 대표전화 및 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr