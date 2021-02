프리미엄 가전 전문기업 게이트비젼이 16일 경기 일산 사옥에서 차세대 공기살균기 노바이러스(NOVAERUS) NV-1050 Protect 모델의 미국 FDA Class-II 의료기기로 승인 및 허가를 알리는 행사를 갖고 있다.

노바이러스 공기살균기는 DBD플라즈마를 기반으로한 나노스트라이크 세계 특허기술로 각종 바이러스, 박테리아, 알레르겐 등 유해물질들을 파괴 살균한다. NV-1050 모델은 새롭게 국내에 출시된 노바이러스사의 신제품으로 공기 살균뿐만 아니라 공기청정 기능도 겸하고 있어 많은 분야에서 주목 받고 있다./