[특징주]한국 증시 흔드는 '쿠팡 상장'의 힘…협력사 이틀연속 상승

[아시아경제 지연진 기자] 쿠팡의 미국 증시 상장 발표 이후 국내 주식시장에서 쿠팡과 거래하는 회사들이 일제히 가파른 상승세를 보인다.

쿠팡의 물류 협력사인 KCTC KCTC 009070 | 코스피 증권정보 현재가 7,990 전일대비 1,840 등락률 +29.92% 거래량 5,305,890 전일가 6,150 2021.02.16 11:56 장중(20분지연) close 는 16일 장시작 직후 전일대비 29.92%(1840원) 뛴 7990원에 거래되고 있다. 이 회사는 전날에도 상한가를 기록했다.

KTH KTH 036030 | 코스닥 증권정보 현재가 15,600 전일대비 3,600 등락률 +30.00% 거래량 17,370,479 전일가 12,000 2021.02.16 11:56 장중(20분지연) close 는 전날 상한가로 거래를 마친데 이어 이날 52주 신고가인 1만5600원을 달성하기도 했다. 골판지 업체인 대영포장 대영포장 014160 | 코스피 증권정보 현재가 2,970 전일대비 600 등락률 +25.32% 거래량 87,843,462 전일가 2,370 2021.02.16 11:56 장중(20분지연) close 은 이날 오전 11시16분 기준 20.46% 상승한 2860원에 거래되고 있다. 쿠팡의 택배 물량 증가로 수혜를 입을 것이란 기대감이 작용했다는 분석이다.

서울식품 서울식품 004410 | 코스피 증권정보 현재가 282 전일대비 65 등락률 +29.95% 거래량 180,301,938 전일가 217 2021.02.16 11:56 장중(20분지연) close 도 이날 장중 가격제한선인 29.95%까지 뛰었는데, 쿠팡의 자체 식품브랜드를 만드는 회사라는 점에서 주가가 뛴 것으로 풀이된다. 서울식품은 곰곰콤비네이션피자와 곰곰클레이쿠기, 곰곰통밀고르곤졸라피자, 곰곰뉴클레이쿠키 등을 쿠팡에 납품하고 있다.

앞서 쿠팡은 설연휴 기간인 지난 12일(현지시각) 미국 증권거래위원회(SEC)에 클래스A 보통주 상장을 위해 S-1 양식에 따라 신고서를 제출했다고 밝혔다.

