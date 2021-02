DB손보, 임직원 자기개발 지원 'DB챌린저스' 운영

[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 38,450 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 38,600 2021.02.16 08:51 장시작전(20분지연) 관련기사 김정남 DB손보 부회장 "코로나시대 소비자 만족 위해 더 노력"DB손해보험, 지난해 영업이익 7329억원…젼넌比 43.2%↑DB손보, 금융인증서로 간편하게 로그인 close 은 임직원을 대상으로 자기개발을 지원해주는 'DB챌린저스 프로그램'을 운영한다고 16일 밝혔다.

이번 프로그램을 위해 비대면 자기개발 플랫폼인 '챌린저스' 어플리케이션과 제휴했다. 임직원들은 매월 2~3주 단위의 기간을 정해 5~6개 챌린지의 달성 조건을 모바일로 인증하고, 이를 실천하면 된다.

펀드형과 자기개발시간 부여형 방식을 택할 수 있다. 펀드형은 임직원들이 1만원의 참가비로 신청하면 회사에서 1만원을 함께 지원하고, 목표 달성 시 추가로 상금까지 지급하며, 자기개발시간 부여형은 목표 달성 시 회사에서 인정하는 학습, 봉사시간을 부여한다.

챌린지 주제는 10층 계단 오르기, 올바른 분리수거 실천하기, 매주 1Kg 감량하기, 하루 2번 셀프 칭찬하기, 경제기사 읽기, 아이에게 책 읽어 주기 등이다. 향후 운동, 생활습관 등 건강관리 뿐만 아니라 감정관리나 가족, 사회공헌활동까지 확대 운영할 계획이다.

DB손보 관계자는 "다양성을 갖춘 새로운 프로그램을 통해 임직원들의 기대와 워라벨 기업 문화 정착에 부응할 수 있도록 지속적으로 노력할 것"이라고 말했다.

