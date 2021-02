SK케미칼, 최근 5일 개인 12만 6027주 순매수... 주가 39만 1500원(-2.25%)

SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 389,500 전일대비 11,000 등락률 -2.75% 거래량 79,526 전일가 400,500 2021.02.15 09:38 장중(20분지연) 관련기사 SK바이오사이언스, 코스피 상장예비심사 통과SK바이오사이언스, GSK와 손잡고 코로나19 백신 개발 추진올들어 최대 매도 외국인, 바이오주·실적개선주는 담았다 close 은 15일 오전 9시 30분 현재 전일보다 2.25% 내린 39만 1500원에 거래되고 있다. 거래량은 6만 9878주로 전일 거래량 대비 16.85% 수준이다. SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 389,500 전일대비 11,000 등락률 -2.75% 거래량 79,526 전일가 400,500 2021.02.15 09:38 장중(20분지연) 관련기사 SK바이오사이언스, 코스피 상장예비심사 통과SK바이오사이언스, GSK와 손잡고 코로나19 백신 개발 추진올들어 최대 매도 외국인, 바이오주·실적개선주는 담았다 close 은 친환경 소재 및 에너지, 바이오의약품 제조업체로 알려져 있다.

2월 8일 삼성증권의 서근희 연구원은 '코로나19 백신 CMO 매출 이연으로 컨센서스 대비 하회. 코로나19 백신 FDA, EMA 승인 스케줄에 맞춰 CMO 매출은 1Q21부터 본격적으로 반영될 것으로 기대됨'라고 SK케미칼의 목표가를 55만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 SK케미칼을 12만 6027주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 1만 2824주 순매도, 11만 2877주 순매도 했다.

