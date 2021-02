500조원 구독경제 시장 '쑥쑥'…"韓기업도 수익 창출 기회 노려야"

[아시아경제 김혜원 기자] 최근 구독경제 시장이 급성장하면서 우리 기업들도 구독 비즈니스로 글로벌 경쟁력 강화에 나서야 한다는 주장이 나왔다.

한국무역협회 국제무역통상연구원이 14일 발표한 '글로벌 구독경제 현황과 우리 기업의 비즈니스 전략'에 따르면 전 세계 구독 기반 전자상거래 시장 규모는 2018년 132억달러에서 연평균 68%씩 성장해 2025년에는 4782억달러(약 529조4000억원)에 달할 전망이다.

구독 비즈니스는 일정 금액을 내고 정기적으로 제품이나 서비스를 제공받는 비즈니스를 말하다. 고객 데이터를 기반으로 개인 맞춤형 서비스를 제공한다는 점이 특징이다. 플랫폼을 활용해 시간과 장소에 구애받지 않는 온디맨드(On-demand) 소비가 가능하다는 점에서 신문이나 우유 등 전통적인 구독 서비스와 차이가 있다.

대표적인 멤버십형 구독 서비스인 아마존 프라임 가입자는 2015년 5400명에서 2019년 1억1200만명으로 2배 이상 늘었고 일본의 구독경제 시장도 2017년 8720억엔(약 80억달러)에서 2019년 1조1440억엔(약 105억달러)로 커졌다. 우리나라도 지난해 기준 콘텐츠, 생필품, 화장품 등 구독 비즈니스를 이용해 본 경험이 있는 소비자가 70%를 상회할 정도로 구독경제가 빠르게 확산되고 있다.

최근 소유보다는 효용을 중시하는 소비 트렌드와 클라우드·빅데이터 등 디지털 기술 발달에 힘입어 구독경제의 범위도 생필품에서 콘텐츠, 소프트웨어, 가전, 자동차 등으로 확장하고 있다. 기업들도 서비스형 소프트웨어(SaaS) 등을 구독하면서 B2B 거래로도 영역을 넓히고 있다. 대기업은 풍부한 자원, 다양한 유통채널, 높은 인지도 등을 앞세워 구독 비즈니스를 적극 도입하고 있다. 이는 고정고객 확보(Lock-in effect)로 안정적인 수익을 창출할 수 있기 때문이다.

국내 구독경제 시장은 미국, 일본 등 선진국에 비해서는 성장 초기 단계이지만 빠르게 확대되고 있다. 구독 품목의 다양화, 개인에서 기업으로 수요자 확대, 스타트업에서 대기업으로 서비스 제공자 변화 등의 성과를 보이며 기업들의 구독 비즈니스 도입이 확산되고 있다. 특히 코로나19로 비대면 경제가 커지면서 구독경제가 유망 비즈니스 모델로 부상하고 있다.

구독경제 모델로 해외 진출 성과를 낸 국내 기업 사례도 속속 등장하고 있다. 정수기, 공기청정기, 비데 등 가전 렌탈 기업은 동남아에서 사업을 확장 중이며 기업용 보안 소프트웨어 기업도 구독형 서비스로 수출 성과를 내고 있다. 인수합병 사례도 늘고 있다.

보고서는 성공적인 구독경제 모델을 확보하기 위한 요소로 ▲데이터 기반 정보통신(IT) 기술 도입 및 서비스 고도화 ▲새로운 경험과 가치 창출 ▲적정한 가격 설정 등을 꼽았다.

심혜정 무역협회 수석연구원은 "구독 비즈니스는 제품 판매와 서비스를 연계해 새로운 부가가치를 창출함과 동시에 고정고객을 확보해 안정적인 수익을 거둘 수 있어 글로벌 기업들도 도입하고 있다"면서 "우리 기업들은 경쟁력 있는 구독경제 모델 개발에 지속 노력하고 정부도 규제 완화, 수출 지원 확대 등으로 구독경제 생태계 활성화를 적극 지원해야 한다"고 말했다.

