[아시아경제 이민지 기자] 삼화왕관 삼화왕관 004450 | 코스피 증권정보 현재가 38,550 전일대비 50 등락률 +0.13% 거래량 397 전일가 38,500 2021.02.10 14:42 장중(20분지연) 관련기사 삼화왕관, 주당 500원 중간배당 결정삼화왕관, 대표 고병헌·고기영→고기영[e공시 눈에 띄네]코스피-31일 close 은 지난해 영업이익으로 4.6% 늘어난 95억원을 기록했다고 10일 공시했다. 매출액은 20% 늘어난 1402억원을 기록했고 순이익으노 14억원으로 82% 줄었다.

회사 측은 “사업결합 취득시 인정한 무형자산 영업권 손상평가에 따른 순이익이 감소했다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr