[아시아경제 박지환 기자] SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 102,000 전일대비 500 등락률 -0.49% 거래량 20,596 전일가 102,500 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 SK가스, 셰일가스(Shale Gas) 테마 상승세에 9.95% ↑SK가스, ECO LPG 행복트럭전달식 가져SK가스, 국내 최초 프로판 유통혁신 플랫폼 '위고(wego)' 런칭 close 는 9일 보통주당 4000원의 현금배당을 결정했다고 공시했다.

이번 배당의 총액은 359억원 규모이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr