교육연구정보원, 8~9일 'SEPI 나눔 온라인 포럼' 개최

자체·위탁연구, 현장연구 내용 발표

[아시아경제 한진주 기자] 서울특별시교육청 산하 교육연구정보원은 8일부터 9일까지 '2020 SEPI 나눔' 온라인 포럼을 개최한다.

이번 포럼은 2020년 서울교육정책연구소의 서울교육정책과 학교 현장 개선에 기여할 수 있는 연구들을 선별해 발표하는 자리다.

8일에는 서울교육정책연구소 연구위원들이 수행한 자체연구 13편 중 7편이 발표된다. '코로나 19, 원격수업의 교육적 탐색 및 발전방안 연구: 교사의 수업경험을 중심으로', '교육복지통합지원시스템' 구축을 위한 교육소외 학생의 교육적 요구 실태 분석 등의 자체연구 결과가 발표될 예정이다.

9일에는 대학과 전문연구기관에 위탁한 연구 17편 중 3편이, 현장 교직원들에 의해 진행된 현장연구 10편 중 3편이 발표된다. '서울혁신교육정책 10년 연구', '초등학생 경청 능력 향상 프로그램 개발 및 운영 방안 연구' 결과가 발표된다.

2020 SEPI 나눔 포럼은 서울시교육청교육연구정보원 유튜브를 통해 진행된다. 연구보고서는 교육연구정보원 홈페이지에 공개된다. 교육연구정보원 교육정책연구소는 서울교육정책방향을 선도하기 위해 자체연구와 위탁연구, 현장연구 등 다양한 연구와 포럼 등을 수행하고 있다.

임유원 교육연구정보원장은 "이번 온라인 포럼은 연구자가 연구 내용을 알기 쉽게 정리하여 직접 발표함으로써 정책연구의 의미와 성과를 널리 공유하기 위한 자리"라며 "연구를 통해 드러난 우리 교육의 현황과 개선 방향, 정책 제언 등을 교육청과 학교 현장과 공유해 비판적 공감과 성찰의 계기를 마련하고 서울 교육정책 발전에 기여하기를 바란다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr