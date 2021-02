설 앞둔 분양시장 '꽁꽁'…전국 2곳 청약 접수

설 연휴를 앞둔 분양시장은 숨고르기에 들어간다.

6일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면, 2월 둘째 주에는 전국 2곳에서 총 977가구(오피스텔·임대 포함, 도시형생활주택·행복주택 제외)의 청약 접수가 실시된다.

포스코건설은 경기 평택시 동삭동 388-13번지 일대에 들어서는 '더샵 지제역 센트럴파크(2블록)'의 조합원 부적격 물량 47가구에 대한 1순위 해당지역 청약 접수를 오는 8일 받는다.

단지는 지하 2층~지상 최고 27층, 18개 동, 전용면적 59~84㎡ 총 1674가구 규모다. 지역주택조합 아파트로 조합원 1250가구와 선분양 377가구를 제외한 47가구를 일반분양 한다. 모산초·동산초가 인접해 있으며 모산골평화공원과 호수가 가깝다.

9일에는 라인건설이 경기 양주시 옥정택지개발지구 A-23블록에 조성되는 '양주 옥정 더원 파크빌리지'의 1순위 청약 접수를 진행한다.

단지는 지하 1층~지상 10층, 28개 동, 전용면적 84㎡ 총 930가구 규모다. 주변에 30만㎡ 규모의 독바위공원과 청담천이 위치해 있으며, 서울 지하철 7호선 연장선과 GTX-C노선, 제2외곽순화도로 등이 개통될 예정이다.

모델하우스는 5곳이 오픈한다. '더샵 오포센트리체'를 포함한 3곳이 사이버 모델하우스로 오픈할 예정이다.

이외에 '연산포레 서희스타힐스'와 '힐스테이트 용인 둔전역'은 홈페이지를 통해 사전 방문 예약을 받는다.

당첨자 발표는 7곳, 계약은 3곳에서 진행된다. 한양건설이 전남 목포시 석현동 986번지 일원에 짓는 '목포 한양립스 더 포레'는 오는 10일 당첨자 발표를 진행한다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr