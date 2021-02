[아시아경제 임춘한 기자] 롯데정밀화학 롯데정밀화학 004000 | 코스피 증권정보 현재가 55,500 전일대비 600 등락률 -1.07% 거래량 124,761 전일가 56,100 2021.02.04 15:30 장마감 관련기사 유록스 요소수, 차량관리 앱 '마이클'과 공동 프로모션롯데정밀화학, 3Q 영업익 3억…전년比 50%↓"롯데정말화학, 3분기 영업익 부진…두산솔루스 투자엔 주목해야" close 은 4일 연결 기준 작년 한 해 영업이익이 1392억원으로 전년보다 26.6% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다.

