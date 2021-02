[e공시 눈에 띄네]코스닥-3일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 제이웨이=불성실공시법인지정 공시번복 3회

◆ 제넨바이오=공시번복 사유로 불성실공시법인 지정

◆ 서희건설=남양주 부평지구 A2블록 서희스타힐즈 지역주택조합에 330억원 채무보증

◆ 성도이엔지=코스모스로지스에 670억원 규모 채무보증 결정

