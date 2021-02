조규일 진주시장, 사회복지시설 방문 생활인과 종사자 격려

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 설을 맞이해 진주종합경기장에서 위문품 전달식을 진행했다고 3일 밝혔다.

이날 전달식에서는 쌀, 라면, 상품권 등 위문품을 사회복지 시설 43개소와 저소득층 7200여 세대를 대상으로 전달했다.

진주시 복지재단에서도 장애인단체 12개소와 저소득층 680세대에 명절선물 세트 등 위문품을 전달했다.

전달식 후 조규일 진주시장은 금산면에 있는 행복의 집을 비롯한 노인요양시설 2곳을 방문해 생필품 등 위문품을 전달하고 사회복지시설 생활인과 종사자들을 격려했다.

조 시장은 “코로나19 장기화로 어려운 시기일수록 나눔의 손길이 더욱 절실하다”며 “앞으로도 사회복지시설 생활인들이 소외되지 않도록 다양한 복지시책을 펼쳐 다함께 잘 사는 행복한 지역사회를 만들기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

