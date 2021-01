LG상사, 작년 영업익 18.5% 개선 "에너지·팜, 물류사업이 견인"

[아시아경제 이창환 기자] LG상사 LG상사 001120 | 코스피 증권정보 현재가 25,550 전일대비 750 등락률 -2.85% 거래량 222,321 전일가 26,300 2021.01.29 13:55 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "LG, 계열분리 이후 성장 가속화 기대감"[클릭 e종목]"LG상사, 신설지주의 주요 자회사로 주목"LG상사, 주가 2만 5400원 (1.6%)… 게시판 '북적' close 는 작년 영업이익이 1598억원으로 전년보다 18.5% 늘었다고 29일 밝혔다. 같은 기간 매출은 11조2826억원으로 7.1% 늘었으며 순이익은 3616억원으로 흑자전환했다.

작년 4분기 영업이익은 448억원으로 전년 동기보다 2535.3% 늘었다. 4분기 매출액은 3조3703억원으로 전년 동기 대비 29% 증가했다.

지난해 매출 증가는 에너지·팜, 물류 사업 부문이 견인했다고 회사 측은 설명했다. 특히 팜오일(CPO, Crude Palm Oil) 트레이딩 사업을 본격화하며 외형적 성장을 달성하고 외부 사업 확대로 인한 물류 사업이 호조를 보인 영향이다.

영업이익은 물류 사업 부문에서 원가경쟁력 확보, 창고 및 운송(W&D) 사업 안정화 등으로 이익을 크게 끌어올리면서 양호한 수익성을 유지했다.

LG상사 측은 “지난해 석탄 시황 부진과 트레이딩 이익 감소 등의 영향으로 다소 아쉬운 실적을 기록했으나 보건·위생 제품의 신규 사업화를 비롯해 팜 사업 경쟁력 제고 등 수익 확대 기반을 성공적으로 구축했다”며 “올해 각 사업 부문에서 시장 대응 능력을 극대화하고, 사업 가치를 제고해 양적 성장과 더불어 질적 성장에 집중할 계획”이라고 밝혔다.

한편 LG상사는 올 한해 에너지·팜 사업에서 기존 자산의 가치와 수익을 극대화하고, 친환경 분야에 진입할 계획이다. 또 산업재 등 트레이딩 사업의 수익성 강화와 신규 수익원 창출에 주력하고, 헬스케어 등 유망 영역에서의 가시적인 성과 도출 외에도 신사업 발굴을 위해 지속적으로 노력할 계획이다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr