지난해 5000만주 매입한데 이어 올해 첫 자사주 매입

주주권익 보호 위해 최선을 다한다는 그룹의 의지 반영

[아시아경제 송화정 기자] 미래에셋대우 미래에셋대우 006800 | 코스피 증권정보 현재가 9,750 전일대비 90 등락률 -0.91% 거래량 3,253,812 전일가 9,840 2021.01.28 15:18 장중(20분지연) 관련기사 '日 디지털혁신에 투자' 글로벌X 재팬, ETF 2종 상장미래에셋대우, 조기상환형 ELS 등 10종 판매미래에셋 TIGER나스닥100 순자산 '6천억' close 는 28일 약 1000억 원 규모의 자사주 추가 매입을 결정했다고 공시했다.

이번에 취득 예정주식은 보통주 1050만 주로 유통주식 수의 약 2.1%에 해당한다. 미래에셋대우는 이달 29일부터 오는 4월 28일까지 3개월 이내에 장내 주식시장에서 매수를 완료할 예정이다.

미래에셋대우 관계자는 "전년도 4차례에 걸쳐 약 3727억원(5000만주)의 자기주식을 취득하고 1300만주를 소각한 데 이어 올해도 주주가치 제고를 위해 자기주식 취득을 결정했다"면서 "이를 통해 주가의 하방 경직성을 확보할 수 있을 것으로 보고 있다"고 밝혔다.

