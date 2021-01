[특징주] 설 상자대란?.. 포장·제지株 '상승'

[아시아경제 황준호 기자] 신풍제지 신풍제지 002870 | 코스피 증권정보 현재가 3,705 전일대비 855 등락률 +30.00% 거래량 23,144,324 전일가 2,850 2021.01.28 10:11 장중(20분지연) 관련기사 신풍제지, 제지 테마 상승세에 9.35% ↑신풍제지, 주가 4180원 (6.23%)… 게시판 '북적'[특징주] '사회적 거리두기' 3단계 기준 근접 …제지 관련株 급등 close , 영풍제지 영풍제지 006740 | 코스피 증권정보 현재가 6,940 전일대비 1,280 등락률 +22.61% 거래량 6,549,598 전일가 5,660 2021.01.28 10:11 장중(20분지연) 관련기사 영풍제지, 골판지 제조 테마 상승세에 5.2% ↑영풍제지, 골판지 제조 테마 상승세에 8.22% ↑영풍제지, 커뮤니티 활발... 주가 5.97%. close 등 포장 관련 주가가 급격한 상승세를 기록하고 있다.

28일 오전9시26분 현재 신풍제지 신풍제지 002870 | 코스피 증권정보 현재가 3,705 전일대비 855 등락률 +30.00% 거래량 23,144,324 전일가 2,850 2021.01.28 10:11 장중(20분지연) 관련기사 신풍제지, 제지 테마 상승세에 9.35% ↑신풍제지, 주가 4180원 (6.23%)… 게시판 '북적'[특징주] '사회적 거리두기' 3단계 기준 근접 …제지 관련株 급등 close 는 855원(30%) 오른 3705원에 거래되고 있다. 같은 시각 영풍제지 영풍제지 006740 | 코스피 증권정보 현재가 6,940 전일대비 1,280 등락률 +22.61% 거래량 6,549,598 전일가 5,660 2021.01.28 10:11 장중(20분지연) 관련기사 영풍제지, 골판지 제조 테마 상승세에 5.2% ↑영풍제지, 골판지 제조 테마 상승세에 8.22% ↑영풍제지, 커뮤니티 활발... 주가 5.97%. close 도 1430원(25.27%) 오른 7090원에 거래가 이뤄지고 있다. 대영포장 대영포장 014160 | 코스피 증권정보 현재가 2,015 전일대비 325 등락률 +19.23% 거래량 55,843,028 전일가 1,690 2021.01.28 10:11 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 "이미 떠났는데 무슨 소용?" 이거라도 잡아보자 TOP4‘모더나’가 탐내는 기술!! 글로벌 빅파마와 공동개발 mRNA 기술!!【시선집중】 "나중에 알면 후회할텐데..." 이것 만큼 꼭 잡자 TOP3 close 도 18.64% 오른 2005원에, 태림 포장은 13.38% 뛴 5930원을 기록하고 있다.

설 연휴를 앞두고 설 선물 종이상자 대란에 대한 우려가 커진 여파로 보인다. 지난해 10월 국내 골판지 원지 생산량의 7%를 점유하던 대양제지의 화재로 인해 포장재와 제지 가격이 상승한 바 있다. 설 연휴간 택배 물량이 많아지면서 이같은 우려가 다시 한 번 점화한 것으로 분석된다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr