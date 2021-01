[아시아경제 김효진 기자] JB우리캐피탈은 27일 임원후보추천위원회를 열어 차기 대표이사에 박춘원 후보자를 추천했다고 밝혔다.

박 후보자는 오는 3월 정기주주총회에서 정식으로 선임된다.

박 후보자는 전남 해남 출신으로 서울대학교 자원공학과를 졸업하고 시카고대 MBA 과정을 수료했다.

1990년 삼일회계법인 공인회계사를 시작으로 베인앤드컴퍼니코리아 이사, 아주산업 상무, 아주저축은행 대표이사, 아주캐피탈 대표이사를 역임했다.

JB우리캐피탈 관계자는 “박 후보자는 다양한 경험과 관련 분야 전문지식 풍부하다는 점에 높은 점수를 받았다”면서 “JB우리캐피탈의 경영성과를 달성하는 데 적합한 후보자로 판단해 추천했다”고 밝혔다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr