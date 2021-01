한울원자력본부, 신한울1호기 방사능방재 첫 훈련

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국수력원자력㈜ 한울원자력본부(본부장 박범수)는 27일 신한울1호기에서 처음으로 방사능방재 훈련을 실시했다고 밝혔다.

방사능방재 훈련은 '원자력시설 등의 방호 및 방사능방재대책법' 및 '원자력사업자의 방사선비상대책에 관한 규정'에 따라 원자력 시설 사용개시 전 비상 대응능력을 점검하기 위한 행사다.

이번 훈련은 경북 울진군 동쪽 80㎞ 해역에서 발생한 지진으로 발전설비에 손상이 가고 발전소에 공급되는 모든 전원이 상실되는 비상 상황을 가정한 시뮬레이션으로 진행됐다.

한울본부는 코로나19 감염 예방을 위해 전체 참가자에 대한 발열체크 후 마스크를 착용한 채 훈련을 시행했다. 모든 전원이 상실된 상태에서 비상 전원 확보를 위한 이동형 발전차 투입, 부상자에 대한 비상의료구호 활동 등에 중점을 두고 실제상황처럼 훈련했다는 게 한울원전 측 설명이다.

박범수 한울원전 본부장은 "이번 훈련은 운영을 앞둔 신한울1호기 비상요원의 비상 대응능력을 점검할 수 있는 좋은 계기였다"며 "앞으로도 한울본부는 원전 안전운영을 위해 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr