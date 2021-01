담양군, 귀농인 대상 ‘영농기초기술’ 교육생 모집

[담양=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 담양군(군수 최형식)은 귀농귀촌 희망자·귀농인을 대상으로 체계적인 영농기술 지원을 위해 영농기초기술교육의 교육생을 모집한다고 27일 밝혔다.

이번 교육은 영농기초반, 영농실습반 2개 과정, 총 40명이 참여한다.

영농기초반은 오는 3~4월까지 8회차 32시간, 영농실습반은 오는 5~7월까지 10회차 40시간, 대상은 농촌으로 이주한 귀농·귀촌자 및 예정자, 청년농업인 중 교육을 희망하는 자이다.

교육 방법은 비대면 교육을 병행한 이론 및 실습교육과 선진농업 현장견학 등으로 진행될 예정이다.

모집기간은 내달 26일까지이며 접수는 농업기술센터 홈페이지에 있는 신청서를 작성해 방문하거나 이메일 접수 또는 전화로 할 수 있다.

군 관계자는 “기초 농업기술교육부터 실습교육까지 단계별로 진행해 초기 정착에 도움을 줄 것으로 기대한다”며 “많은 신규 농업인들이 이 교육을 통해 안정적인 귀농생활의 밑거름이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

