[포토]노현송 강서구청장 ‘어린이 교통안전 챌린지’ 동참

보행자 최우선 교통문화 정착 위해 위해 지역사회와 함께 노력

[아시아경제 박종일 기자] 노현송 서울 강서구청장이 27일 구청 집무실에서 어린이 보호구역 내 안전사고 예방을 위한 ‘어린이 교통안전 챌린지’에 동참했다.

행정안전부가 주관한 이번 캠페인은 어린이 보호 최우선 문화정착과 어린이 보호구역 내 안전사고 예방을 위한 국민 공감대 형성을 위해 마련됐다.

챌린지는 운전자 안전수칙 4가지가 적힌 팻말을 들고 촬영한 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 올린 후 다음 주자를 지목하는 방식으로 진행된다.

노현송 구청장은 “안전운전 부주의로 인한 사고 발생 시 처벌도 대폭 강화됐지만 어린이 교통사고 소식이 끊이지 않아 매우 안타깝다”며 “보행자를 최우선으로 하는 교통문화 정착을 위해 지역사회와 함께 노력해 나가겠다”고 말했다.

노 구청장은 이차영 괴산군수의 지명을 받아 동참, ‘어린이 교통안전 챌린지’를 이어갈 주자로 진성준 국회의원을 지목했다.

한편, 구는 스마트 횡단보도, 바닥신호등, 교차로 알리미 등을 지속적으로 확충하며 안전한 보행환경을 조성해 나가고 있다.

