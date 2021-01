옴니버스로 보는 쉽고 짧은 사회적경제!...도봉구 '숏폼(Short-form) 영상' 공개

도봉구의 쉽고 짧은 사회적경제 1분30초 속 영웅들 '히어도봉' 제작...사회적경제에 대한 주민 관심과 사회적경제 가치 확산을 위한 홍보영상 제작... 몰입도 있는 광고 형태의 3편의 옴니버스식으로 구성, 사회적경제 소비에 대한 흥미로운 소개

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 사회적경제에 대한 주민 인지도 확산 및 사회적가치 확산을 위해 사회적경제 홍보 영상 '히어도봉'을 제작했다.

'히어도봉'은 사회적경제를 추구하고 참여하는 당신이 ‘히어로’라는 의미에 덧붙여, ‘지금, 여기(here)’ 할 수 있는 실제적·현실적 사회적경제 활동들을 짚어본다는 의미를 지닌다.

'히어도봉'은 경제적 이익보다는 사람 중심의 가치를 우선, 협력과 연대를 실현하는 사회적경제의 필요성을 환기하기 위해 주민들에게 친근한 광고 형식으로 제작됐다. 3편의 옴니버스 영상이 짜임새 있게 이어지며, 사회적경제 소비라는 개념을 짧고 지루하지 않은 단편(Short-form)으로 풀어낸다.

1편은 착한소비를 지향하는 사회적경제, 2편은 함께 살아가는 사회를 지향하는 사회적경제, 3편은 나눔과 돌봄의 가치를 추구하는 사회적경제 편으로 구성돼 있다.

영상은 각각의 강렬한 메시지와 색감들로 시청자들이 영상을 보는 내내 사회적경제, 착한 소비에 대한 화두를 계속해서 던지게 만든다.

구는 주민들의 사회적경제 인식 확산을 위해 이번 영상을 도봉구 공식 유튜브에 게시, 동 주민센터의 주민회의 시 홍보하는 등 구민들이 쉽게 접할 수 있게끔 밀착홍보할 방침이다.

이동진 도봉구청장은 “사회적경제란 이윤의 극대화가 최고 가치인 시장경제와 달리 사람의 가치를 우위에 두는 따뜻한 경제로 코로나19로 어려운 이 시기에 더욱 필요한 영역이다. 이번 홍보 영상으로 사회적경제의 착한 소비, 사회적 가치 소비가 도봉구에 확산되길 바란다”고 밝혔다.

