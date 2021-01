[아시아경제 이관주 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 26일 성창오토텍 성창오토텍 080470 | 코스닥 증권정보 현재가 10,350 전일대비 350 등락률 +3.50% 거래량 4,607,767 전일가 10,000 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제성창오토텍, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승세에 7.75% ↑성창오토텍, 주가 1만 700원.. 전일대비 -4.04% close 에 현저한 시황변동에 대한 조회공시를 요구했다. 시한은 27일 오후 6시까지다.

