[e공시 눈에 띄네]코스닥-26일

◆ 지와이커머스 111820 =지와이커머스, 삼원트레이드를 흡수합병

◆ 비츠로시스 054220 = 증권거래소 기업심사위원회서 '상장폐지' 심의

◆ 포스링크 056730 = 주권매매거래정지 기간변경(상장폐지 여부 결정일까지)

◆ 메디앙스 014100 =주권매매거래정지 기간변경(2020년 03월19일 실질심사 대상 해당여부에 관한 결정일까지)

◆ 코너스톤네트웍스 033110 = 주권매매거래정지 기간변경(회생절차 개시)

◆ 성창오토텍 080470 = 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구

◆ 옵티시스 109080 = 실적 발표, 작년 매출액 204억1100만원(3.7%), 영업이익 15억7000만원(-27.5%%), 순이익 13억9900만원(-50.7%)

